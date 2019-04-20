林予晞(右)扮演精神科社工師，耐心地輔導思覺失調病人林哲熹。公視提供

兩人對戲。公視提供

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公共電視、CATCHPLAY與HBO Asia推出、大慕影藝製作的夯劇《我們與惡的距離》獲好評，收視率穩坐戲劇節目之冠，本週日（21日）晚上9點將播大結局，今晚9點公視重播第7、8集，CATCHPLAY線上影音可隨時無限回看，追劇無限制。

劇中人物個性刻畫鮮明，多組夫妻檔的互動也引起觀眾共鳴，其中施名帥與林予晞飾演的醫療組CP「林一駿」與「宋喬平」特別深受網友喜歡，「這對頂客族夫妻好可愛」、「這對出現就是笑點」、「夫妻對戲台詞都好逗」。

施名帥透露，很高興終於圓夢演到編劇呂蒔媛的劇本，「林一駿」這角色跟我有些部分真的太像，「可能是我演戲以來第一個可以讓我投射自己這麼多想像的角色吧，看完劇本就覺得是我了」。林予晞原本就對心理諮商和心理治療專業的角色很感興趣，準備角色功課時也一起到到八里療養院見習。

許多場對手戲都出自兩人片場即興發揮，有一幕施名帥忽然撲上林予晞說要發洩，兩人上演隔空「波動拳」，笑翻一票觀眾，林予晞透露，「雖然這個是劇本上有的，但演起來還是很好笑」。至於她回他「你是員外喔你」那句話，是忽然間很自然蹦出來的，結果攝影師憋笑到差點hold不住機器，「其實我們最專業的部分是必須要忍笑」。

《與惡》本週日將播大結局，「醫療組CP」即將發生更重大的事件，雖然第9、10集結局遭盜版提前外流，兩人齊聲呼籲觀眾，用行動一起支持正版，透過官方平台觀賞精彩完結篇。問及想給對方的一句話？施名帥賊笑表示，「喬平，謝謝妳的包容以及支持，家計就交給妳了，家事都交給我吧」。林予晞也有默契回應，「喬平喜歡你是因為你很誠實，不是因為你很幼稚，可別拿翹啊～」。

本週日製作單位將於誠品書店南西店舉辦「我們與惡，沒有距離」放映活動，邀觀眾在《與惡》結局日進書店追劇，除了可以一次看完前8集，晚上8點開放限定名額的粉絲與主創團隊一起迎接大結局，製作單位為滿足廣大粉絲，加碼開設現場直播，詳情可看官方粉絲頁。

(中時 )