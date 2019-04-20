「獅城版」士林夜市吸引逾5萬人雨中排隊。(影音擷自聯合早報)

「士林夜市」搬到獅城，引爆絡繹不絕人潮！採用臺灣夜市概念的「新加坡士林夜市」，昨日下午3時開業前，吸引大批人潮在雨中排隊等候入場，預估超過5萬人到場體驗台灣夜市文化。現場設有300個攤位，美食集中且空間舒暢乾淨，來逛民眾觀察，獅城版士林夜市人潮比台灣還多。

聯合早報報導，在新加坡賽馬場（Singapore Turf Club）舉行的「新加坡士林夜市」， 昨日下午3時開業前吸引2000人排隊等候入場。雖然天不作美，直至晚上7時下著大雨，排隊進場人龍不間斷。不少受訪民眾表示，曾造訪過台北的士林夜市，因此特地前來感受相同的氣氛和品嘗正宗臺灣小吃。

69歲民眾林中正偕同妻子排在隊伍第一位，他表示，「我們很喜歡台灣美食，已去過台灣五六次，而且每次都會到士林夜市，所以非常期待這次活動會帶來什麼新穎的體驗。」

從事金融業的上班族黃鳳敏說，「和真正的士林夜市相比，這裡的人流量似乎比較多，但卻顯得更加乾淨和寬敞，著名美食也比較集中，所以逛起來比較舒適。」25歲藥劑師郭倩儀表示，她是特地為珍珠奶茶而來。

各類小吃攤無疑是人潮最擁擠之處，一些著名小吃如「豪大大雞排」和「惡魔雞排」，人龍甚至超過百米。「惡魔雞排」品牌活動公關陳佩新說，「我們也被排隊的人潮震驚了，為了避免顧客失望，特別準備1200份雞排。」

中央社消息，首度嘗試把台灣夜市文化搬到新加坡，其實活動市集背後靈魂人物是來自台灣的年輕女子林佩君，她大學時代的台灣夜市插畫作品在Behance平台受到新加坡藝術工作者關注，因而牽起這次藝術交流契機。

根據觀光局新加坡辦事處資料，東南亞各國2018年赴台灣的旅客累計約243萬人次，其中新加坡赴台旅客近43萬人次，顯見新加坡民眾喜愛到台灣旅遊的程度。台灣也是新加坡旅客重遊的首選旅遊地之一。

(中時電子報)