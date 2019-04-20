優良義工表揚。（沈揮勝攝）

全台92名長期為生態付出的優秀義工受獎。（沈揮勝攝）

中華鳥會會員代表大會會場。（沈揮勝攝）

會場一隅。（沈揮勝攝）

頒獎現場。（沈揮勝攝）

頒獎情形。（沈揮勝攝）

表揚義工。（沈揮勝攝）

社團法人中華民國野鳥學會之組成單位各縣市鳥會會員代表，20日會師日月潭，舉辦為期2天之第16屆第1次會員代表大會，選舉新任理監事並表揚全國優良義工，20日傍晚新理、監事會名單出爐，資深鳥類學者台大醫技系副教授方偉宏當選理事長，常務監事由歐玉芳連任。

中華鳥會各縣市代表近百人是在20日下午1點30分，在日月潭青年活動中心大會師，隨即於該中心之清心園作工作報告、各縣市鳥會工作與訊息分享，並表揚周柏佑、魏慶忠、薛綺蓮、鄭秀蘭、楊瑞珍、廖顯家、蕭淑愉、吳宗享，江文政、蘇義發、王振芳等92名全台績優義工。

下午2點鐘，選舉新任理監事，由於喻榮華、王振芳、陳建樺等全台21個縣市鳥會理事長為當然理事，另增8席票選理事，合計29席；傍晚再推蔡世鵬、丁宗蘇、李雄略、郭東輝、方偉宏、李璟泓、劉孝伸等7席理事長候選名單投票，方偉宏以壓倒性高票當選。

該會21日上午將參訪土亭仔及水蛙頭步道；中部之組成擔位社團法人台灣野鳥協會，26與27日承辦「風情萬種．2019大雪山賞鳥大賽」。

(中時 )