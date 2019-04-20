對家裡有發展遲緩兒童的民眾而言，要費心費力照顧；越早接受療育，改善的空間越大。岡山區衛生所雖已於去年初成立遲緩兒聯合評估中心，但其提供的服務能量，尚不足以因應北高雄地區的廣大需求。因此，民進黨立法委員邱志偉力促增設特別門診，照顧遲緩兒。

邱志偉日前邀集衛生福利部、高雄市衛生局及社會局、以及國防部軍醫局召開「強化偏鄉醫療、遲緩兒評估事不宜遲」協調會，推動遲緩兒初篩與聯合評估時段的擴增與新增。

國軍高雄總醫院岡山分院已經於去年於11月1日起設立早療初步篩檢特別門診，每周有3診次服務，並於今年3月起設立兒童發展聯合評估門診，以提升北高雄地區兒童早期療育之醫療服務，幫助慢飛天使掌握0歲到6歲的「黃金早療期」。

岡山分院劉峻正院長表示，早期療育是由社會福利、衛生、教育等專業人員以團隊合作方式，依未滿6歲之發展遲緩兒童及其家庭之個別需求，提供必要之評估、治療、教育、諮詢、轉介、安置及照顧。如能早期介入及治療兒童的發展遲緩問題，一方面可以改善遲緩的程度與發展的品質，另一方面也可以增強個體的獨立性，減少家庭與社會長期的負擔。

(旺報 )