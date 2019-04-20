SBL季後賽第2輪20日在彰化體育館登場，相隔快2周沒打球的富邦勇士，靠著第3節打出誇張23比5猛攻，最後以88比78強壓裕隆納智捷，搶下7戰4勝制系列戰首勝，富邦總教練許晉哲賽後笑說：「我們可是經歷高強度練習！」

許晉哲口中的高強度練球，就是找來包含田壘、曾文鼎、楊敬敏、胡瓏貿、陳盈駿、吳永盛等旅外球星，跟富邦進行對抗賽，許晉哲說：「原本我很擔心沒法很快進入狀況，沒想到一開始就被連吹3次犯規，反而讓我們的皮繃緊了。」

靠著第3節誇張23比5，富邦一度領先達23分，張宗憲與林郅為更在末節各表演一次爆扣，沒想到這卻激起裕隆反撲，一度縮小差距到8分，幸好富邦最後關頭10罰中6，驚險留住次輪首勝，雙方接著21日續在彰化進行第2戰。

「第3節是整場比賽的勝負關鍵，我們也只讓對方得到10分，沒想到末節我們太開心看到宗憲與郅為扣籃，反而整隊放鬆了，」許晉哲說，「當時我超害怕我們會跟勇士一樣被逆轉，所以不斷告誡大家別鬆懈，幸好還是贏了下來。」

米歇爾攻下富邦全隊最高19分，且抓9籃板，蔡文誠17分、10籃板，張宗憲也拿15分；裕隆則以夏普22分、19籃板表現最佳，瓊斯13分，「男模」呂政儒雖拿12分，卻在末節提前犯滿畢業，最後關頭無法幫助裕隆繼續反撲。

「我也不知道第3節怎麼了，大概是我太強調慢攻，且過於依賴洋將，我們把進攻重點放在老外上面，絕對是對我們不利，接下來必須改變這種觀念，」裕隆執行教練李啟億表示，「我們今晚真的打得太『鱉』了，明天必須放開點打。」

(中時電子報)