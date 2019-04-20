靈鷲山每年發起淨灘活動。（靈鷲山佛教教團提供）

4月22日世界地球日，每月1小時，小小力量大，一起淨灘愛地球！靈鷲山每月在東北角認養的2塊海灘淨灘愛地球，20日首次有愛心企業DHL Express Taiwan - 洋基通運股份有限公司主動加入行列，加上網路報名夥伴、靈鷲山國際青年團、志工、雙溪區平林里環保志工，150人熱情滿滿，1小時總共撿拾28袋398公斤垃圾。

此外，光寶科技Lite-ON公司注重海洋環境污染，20日跨縣市與靈鷲山基隆區護法會ㄧ起推動愛地球，愛環保，在潮境公園合辦淨攤活動，雙方以實際淨灘行動，不含保麗龍共撿拾620.5公斤，讓海岸線回復潔淨，展現海洋生態原有樣貌，共同為愛地球努力，更添佳話。

繼氣候暖化之後，海洋塑化汙染是第二大環境危機，愛護地球人人有責。靈鷲山開山住持心道法師長期推動「愛地球、愛和平」志業，關注生態環保多年，更提出「愛地球九大生活主張」，1996年發起「淨山、淨水」活動至今；為了響應環保署全國揪團認養海岸淨灘活動，2017年8月起，認養石碇溪出海口海灘，2018年8月，再認養聖山寺對面的挖子海灘，兩處採單、雙月份輪流淨灘模式。

(中時 )