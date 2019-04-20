新竹縣客家桐花祭20日在關西鎮東安古橋登場，下午即有縣立交響樂團演出。（莊旻靜攝）

新竹縣客家桐花祭20日在關西鎮東安古橋登場，有市集、表演，吸引不少人參與。（莊旻靜攝）

「新竹遶桐花」2019年新竹縣客家桐花祭20、21日在關西鎮東安古橋舉辦，白天有桐花市集及表演，夜間則首度在古橋上演光雕秀，典雅橋梁與科技光影互相結合，新竹縣長楊文科邀請民眾共同體驗，20日開幕式當天，縣府估計湧進5、6000人次。

文化局長李猶龍表示，今年桐花祭移師關西鎮，以縣定古蹟東安古橋為背景，展開系列活動，包含古橋桐花音樂會、桐花創意市集，甚至還結合雷射科技，打造光雕秀。除此之外，新竹縣政府公辦的第2場未婚聯誼活動，20日也藉桐花祭舉辦。

20日的開幕式中，邀請朱俐靜、謝宇威、羅美玲及在地客家歌手，搭配孔鏘弦樂團演出，21日則有天狼星口琴樂團、大新竹管弦樂團及在地表演團體接連上場。

除了東安古橋外，各鄉鎮也均有桐花相關活動，即日起至5月18日止，各鄉鎮推出出一系列的桐花輕旅行，民眾可索取桐花手冊，並在5月18日前集滿活動章，即可參與新瓦屋的「好客上好茶」活動參加抽獎，最大獎還有豐邑喜來登大飯店提供價值1萬7000元的豪華客房住宿券，詳情可上「竹縣GO藝思」及「新竹縣客家桐花祭」、「新竹縣ING」等臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )