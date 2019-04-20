影音取自YouTube/小寶 猥，若被刪除請見諒

妙禪佛教如來宗爭議始終沒停過，近日從法會退場時的「起乩」動作才被流出，如今又有網友貼出妙禪進門時的畫面，超過百名信徒列隊跪地，雙手合十不斷膜拜妙禪，讓人看了好傻眼。

透過影片可以看到，妙禪似乎是要準備例行性的法會，戴著墨鏡與黑手套，雙手合十風光大進場，旁邊還有許多貼身護衛，而眾紫衣信徒們從人行道開始就列隊下跪，恭迎妙禪的到來，過程中還雙手合十磕頭膜拜並大喊「感恩師父，讚嘆師父，師父午安」，穿著白衣的妙禪則是相當自然地舉起手跟信徒們致意。

就連妙禪已經進入詩欣館內了，人行道上的信眾依舊沒有起身，仍跪在地上持續高喊感恩師父，也讓不少網友看傻，直說「這群人真的病得不輕」、「對父母有這麼孝順嗎」、「怎麼不去拜父母啊」、「好多盤子XD」、「根本邪教」。

事實上這早就不是第一次妙禪利用詩欣館進行法會，過往2017、18年就也有妙禪進入詩欣館畫面，當時也是信徒們跪地膜拜大喊，嚇壞許多路人以及外國遊客。

(中時電子報)