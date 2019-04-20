「噴射飛人」張宗憲20日在季後賽次輪首役投12中5，含三分球投7中3，更在末節上演空中第一時間補扣，讓全場觀眾驚呼連連，畢竟他已經很久沒在球迷面前表演扣籃，張宗憲表示，「沒辦法！那球我跳太高，都超過籃框了！」

曾是中華男籃常客的張宗憲，卻在前往中國大陸CBA打球時弄傷膝蓋，經歷漫長復健養傷，總算逐漸找回當年飛人英姿，「當時我一跳起來，感覺整個人都超過籃框，似乎可以灌籃，所以只把球輕輕放下而已，我也沒想那麼多。」

「距離我上次灌籃，應該至少是4、5年前的事情，這應該是我加盟富邦的第1次灌籃，」張宗憲說，「我想自己只需要1灌就夠了，這種灌籃的辛苦工作，還是交給米歇爾或賈西亞這些洋將去做就好，因為才灌1次，我就累了。」

張宗憲會這樣說，當然是在開玩笑成分居多，畢竟藉由今晚這次空中第一時間補扣，充分證明這名飛人，確實逐漸找回往日驚人彈跳能力，但當媒體問到他手臂上面的新刺青，張宗憲連忙轉移話題，「千萬別碰到了，上面還在結痂。」

(中時電子報)