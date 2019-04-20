北市大安區發生一起長期照顧年邁臥床老母親的59歲陳姓男子猝逝，導致89歲老母親無人照顧也離世。由於家屬聯繫不上陳男而向警方報案，才發現這起不幸事件。

台北市警察局大安分局臥龍街派出所昨晚9時20分許接獲民眾報案，居住於北市大安區富陽街一處公寓的親屬近兩、三天都失聯，擔憂發生意外，請求警方協助。

警消人員獲報立即派員到場查看，發現長期獨力照護89歲臥床老母的59歲陳男倒臥廚房，已無生命跡象；老母親疑因兒子猝逝而無人照料，被發現時也失去生命跡象。

警方調查了解，事親至孝的陳男自身患有糖尿病史，長期獨力照顧臥病在床的老母，由於平日都會和親屬保持固定聯繫，未料近兩、三天無端失聯，親屬相當擔心才通報警方協助，卻仍發生憾事。

警方初判，依據現場並無異狀，陳男可能是病發猝逝，老母親則因無人照護下也離世，至於真正的死因仍待檢方相驗遺體後調查釐清。

(中時電子報)