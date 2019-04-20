劉嘉玲、佟麗婭亮相紅毯。(取自鳳凰娛樂)

郭采潔近年都在大陸發展演藝事業。(本報系資料照)

第9屆北京國際電影節閉幕式頒獎典禮今(20日)舉行，紅毯仍舊是外界關注焦點，評審之一的劉嘉玲霸氣現身，現場大送飛吻，新疆美女佟麗婭小露香肩美腿超誘人，不過輪到郭采潔的時候則出了一點小意外，讓她笑得尷尬。

好久不見的郭采潔，今晚率領電影《記憶切割》劇組走紅毯，一襲紫色禮服完美襯托出她甜美氣質，未料走到一半時卻出意外，裙擺被導演果靖霖一腳踩住，大腿根直接露出，讓現場觀眾看了直呼賺到，而她則是笑得尷尬。

(中時電子報)