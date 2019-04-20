黃心穎跟爸爸。（圖／翻攝自黃心穎Jacqueline微博）

黃心穎和大姊黃心美。（圖／翻攝自黃心穎Jacqueline微博）

許志安和鄭秀文婚姻最近爆被港姐黃心穎介入，使男方和小三成為眾矢之的，黃心穎二姊黃心妙今(20日)稍早發文，PO出自拍照意有所指說：「雨後總會有彩虹，暴雨天快點過去吧！」隔空送暖妹妹，網友也挖出黃心穎出身中醫世家的豪華家世，上有三個姊姊的她，四姊妹都是美女。

黃心穎家有四個女兒，從大到小分別是黃心美、黃心妙、黃心慧、黃心穎，父親黃沛霖在香港擔任中醫師多年，家中經濟生活無憂，1995年全家搬到加拿大居住，而大姊黃心美是知名主持人，2015年和台灣老公Thomas離婚，結束4年婚姻。

黃心穎和二姊黃心妙。（圖／翻攝自黃心穎Jacqueline微博）

黃心穎三姊黃心慧（右2）。（圖／翻攝自黃心穎Jacqueline微博）

二姊黃心妙10年前嫁給澳門商人升格貴婦，育有3名子女，雖將重心放在經營家庭，但常在IG分享美照的她，IG粉絲也有2萬多人。三姊黃心慧是空姐，去年在澳洲結婚，最近黃心穎成許志安小三八卦傳出，使黃家四姊妹身分被熱烈討論，媒體報導黃心慧曾在同行群組中承認是黃心穎姊姊，指就算被說閒話也不會生氣，「歡迎大家見到我還是可以跟我打招呼，我不會尷尬，我只是一個普通人，跟別人一樣，都是在做一份工作」。

(中時電子報)