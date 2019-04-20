熊黛林曬女兒們滿周歲的照片。（圖／翻攝自微博）

女星熊黛林和香港天王郭富城曾有過一段7年情，分手後各自嫁娶，她2016年嫁給富豪郭可頌，婚後積極拚生子，終於在去年迎來一對雙胞胎女兒，昨（19日）開心曬出女兒們滿周歲的照片，未料卻被扯到想和日前再當爸的郭富城比較，讓熊黛林氣到反擊網友，怒嗆酸民「滾出去」。

郭富城18日曬出一家四口手緊緊交握的合照，開心宣布二度當爸，而隔天熊黛林為了慶祝雙胞胎女兒1歲，也曬出女兒們的照片，沒想到原本溫馨滿滿的氛圍，卻有網友在底下留言「看來妳是故意的啊，無形中想和他比較」，質疑熊黛林刻意較勁郭富城。

郭富城前天宣布再當爸。（圖／翻攝自微博）

被酸民扯「較勁郭富城」，熊黛林怒嗆滾出去。（圖／翻攝自微博）

熊黛林看到後則忍不住反擊，首先說明「我女兒生日2018年4月19日，這個沒人比我更清楚」，認為孩子都是上天給每個父母最好的禮物，最後更向網友喊話：「那麼多年過去了，放不下的是你們這些閒來沒事找瓜吃（八卦）的人，不是我，更不要牽扯到孩子。」

而該網友還不死心繼續酸言酸語，讓熊黛林最後爆氣怒嗆「給臉不要臉」，甚至直接怒吼該網友「滾出去」，足見其怒氣，也因此登上微博熱搜榜，引來不少粉絲替她抱屈，直呼「到底誰戲多」、「罵得好，這種人就該滾」、「酸民太閒？」

(中時電子報)