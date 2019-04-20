移民署金門縣服務站用心關懷新住民，協助融入在地生活日常。（金門縣服務站提供）

移民署金門開班輔導，新住民對考題內容更加了解。（金門縣服務站提供）

在移民署通譯人員協助下，新住民透過電腦模擬操作。（金門縣服務站提供）

機車考照筆試題庫多達1600題，難倒有語言隔閡與文化差異的新住民。移民署金門縣服務站今（20）日與金門監理站開班輔導，目標對準縣內2600名「新金門人」，希望大家順利通過筆試，取得駕照安心上路。

移民署統計，金門現有2600位新住民，因為語言隔閡與文化差異，加上對我國交通法令較不熟悉，往往無法順利通過機車考照測驗，影響日常作息。

金門縣服務站今天與金門監理站跨機關合作，邀請服務站的印尼、越南語通譯人員協助，在金湖鎮公所舉辦新住民考照輔導班，除協助熟悉筆試題目與實境模擬練習路考外，也同時進行家庭教育宣導課程。

金門監理站也表示，自2015年7月起，機車考照新制上路，筆試題庫從600題增至1600題，難度大幅提升，特別由於語言文化與法令制度的差異，對於新住民而言，更是一大挑戰。

此次新住民考照輔導班的課程包含講解交通號誌、交通法規、急救常識及防衛駕駛等內容，更針對高答錯率的試題進行分析講解，現場也有電腦提供新住民熟悉操作介面，並在通譯人員在旁協助講解下，減少語言差異帶來的障礙。

從印尼嫁來金門多年的阿莉，先前多次機車考照沒過，她感謝移民署和金門監理站用心規畫輔導班，讓她對考題內容比以往了解，也透過電腦模擬更熟悉操作方式，希望這次可以順利考取駕照，方便接送小孩上下學。

來自廈門的阿美也開心地說道，來到金門不久，就想問機車考照的相關事項，但到服務站領取依親居留證時，櫃檯人員告知將會舉辦這個考照輔導班，讓她覺得好貼心，不用再自己花時間問監理站。

金門縣服務站主任廖蔚蘭表示，開班輔導對新住民考照幫助很多，也可避免不熟悉我國法規，而不慎發生交通意外或受罰，未來移民署將會持續與各單位合作，多方面關懷新住民，讓她們更快融入在地生活日常。

(中時 )