鹽水溪上游貫穿新光里的南北寮聚落，早年居民臨時搭竹橋克難渡河，昨天重現半世紀前的渡河之景。（曹婷婷攝）

台南母親之河鹽水溪，流域涵蓋台南近半人口，上游位於關廟新光里，世界地球日前夕，新光社區邀集各界環境志工、青年學子上百人重建暌違半世紀的渡河竹橋，重現傳統相放伴搭竹橋人情味，用行動感召更多人守護生態。

鹽水溪近年在各界公民團體組成的「鹽水溪幸福平台」號召保育下，逐漸恢復潔淨自然美麗面貌，隨著溪流生態復育有成，新光社區發展協會顧問吳宗寶也萌念重現古早時候在地農村相放伴搭竹橋互惠的人情味。

吳宗寶說，鹽水溪上游貫穿當地的南北寮聚落，早年，居民在冬季枯水期往來不便，於是發想臨時竹橋克難渡河，夏季雨季來沖毀竹橋，隔年再繼續搭建，竹橋均就地取材的竹子製成，也沒有威脅生態的問題存在。

不過，這項很有特色的竹橋，隨著1964年時興建吊橋，1985年，鋼筋混凝土製造的新南北寮橋完工，竹橋正式走入歷史。

隨著鹽水溪整治有成，越來越多民眾親近鹽水溪，吳宗寶認為，此時重現暌違半世紀的古早生活記憶，意義不同；由於新光社區固定有陸生來此研習竹藝，體驗偏鄉文藝復興，3個月前，透過陸生與嘉南藥理大學的學生聯手搭建長約26米的竹橋主體結構。

昨天上午，接續由成大、崑山科大、華醫、台南女中、新豐高中等學子和永康社大等大手小手共襄盛舉，竹橋終於宣告啟用，並由關廟區長王素珠率領上百人依序渡河，重現農村相放伴的人情味，過程中也協助淨灘、清除外來植物，以實際行動宣揚守護生態理念。

(中時 )