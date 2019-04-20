訓練可以很累，但也可以很有趣，標榜「樂在其中」的戴資穎選擇了後者！這位羽球世界球后今天在臉書粉絲團po出她做「抗阻力訓練」的影片，一路帶著微笑完成，明明是很吃力的動作，卻讓粉絲們直呼：「看起來好像很好玩！」

這是體能訓練師「小范」范瓚予替小戴設計的訓練，只見小范拉著綁在小戴腰上的彈力繩，讓小戴一直做前衝、後退的動作。重訓專家表示，這個訓練的主要目的在於張力反射回來之後的轉換，向前跑單純是為了產生張力之後快速的後退跑，進而刺激反射的機制，並不是純肌力的強化，反射才是重點。

這個訓練看影片似乎很簡單，其實非常累，一般人應該來回3趟就會喘了，小戴卻是帶著笑容完成，她也在臉書上說：「訓練很累，但也可以很有趣，還是看自己本身選擇怎麼渡過每一次的訓練，我選擇『樂在其中』！」

「看小戴跑覺得好可愛哦！真的是好辛苦！」粉絲看了影片也紛紛留言替小戴打氣，「訓練艱困辛苦，但心態健康快樂，小戴真的好棒！」「世界第一球后，成功的背後真的不簡單！」也有粉絲搞笑留言呼應小戴之前吃兩份早餐壓驚的IG發文，「難怪要吃兩份早餐，這樣我懂了！」令人莞爾不已。

(中時電子報)