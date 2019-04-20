台南市政府為響應地球日，上午在安平區觀夕平台舉辦108年台南市地球日淨灘活動，邀請民間社團、企業團體、社區環保志義工及宗教志工等共28個團體，近1500人一起撿除沙灘上垃圾，響應今年地球日「減塑」主題。

台南市綠農電科公司員工日前才到嘉義鰲鼓濕地淨灘，今天再與財團法人玉山寶光聖堂共同響應活動，經過2小時的淨灘，共清除2.6公噸垃圾，以竹木1.8噸占最大宗，可回收廢棄物總重0.8公噸，其中廢玻璃瓶320公斤，塑膠類垃圾60公斤，回收容器350公斤。

南市環保局局長林淵淙局長表示，全球許多城市會在每年地球日前夕舉辦各式活動，台南市年年響應，今年也不例外，藉由淨灘活動達到環境減塑的目標，也喚起民眾保護環境愛地球的意識。

目前台南市的海岸線長約62公里，已有包含璨揚實業、南茂科技、福智佛教基金會台南分苑等26個團體加入認養行列，認養長度10.8公里，希望有更多單位、團體加入認養行列，發揮民間力量，維護南市海岸整潔。

(中時 )