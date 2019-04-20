穀雨是24節氣中第6個節氣，有別於清明的紛紛雨絲，穀雨後大雨粗疏，氣溫回升加快，過了穀雨時節，就代表春日進入尾聲，夏季即將到來。溫亞中西醫聯合診所中醫師彭溫雅說，榖雨是春天最後一個節氣，處於春夏之際，即將迎來梅雨季節，環境中的濕氣會變重，因此人體也容易受到濕邪入侵。

中醫認為濕邪會影響腸胃運作，排濕最主要的器官就是脾，因此這個時節的飲食應以健脾胃、祛溼為重點。

山藥

素有「神仙之藥」美稱，生、熟食都有健康長壽功效，且富含雌激素可抗老、預防乳癌、改善更年期症狀。中醫認為山藥能健脾胃，不僅讓皮膚變光滑，也能調節身體抗病力。

但值得注意的是，100克山藥熱量等於四分之一碗飯，建議糖尿病及減重的人，吃山藥後要減少主食攝取量；且山藥吃多會讓腸胃蠕動變慢、消化不良、脹氣，建議一星期吃兩、三次就好。

彭溫雅則透露，她最近都會煮山藥瘦肉湯為自己補氣、增強免疫力。

小麥

小麥是主食之一，味甘、性平，入脾、胃經，可以養心除熱、止煩解渴、健脾理氣、利小便，可用於脾胃虛弱或病後虛弱的民眾。

在淘洗小麥時浮在水面上的那部分，叫做浮小麥，中醫認為浮小麥味甘性涼，可入心經，能止汗，具有益氣、除熱、安神的功效，防止人體盜汗。

香椿

屬於春季時令菜的香椿，可以清熱解毒、健脾理氣，以春分至穀雨時節食用最為適合。香椿富含維生素C、維生素E、胡蘿蔔素等，有助增強免疫力、潤滑肌膚、抗衰老。

泰安醫院營養師李錦秋指出，香椿不僅營養豐富，還具有極佳的抗氧化能力，且藥用價值高，可輔助治療腸炎、痢疾、泌尿系統的感染等等。

番茄

番茄生津止渴，且所含的果膠及纖維素有助於潤腸通便，可防治便秘。

此外，茄紅素是一種強大的抗氧化劑，有助於抑制自由基對身體的破壞，同時也可以干擾癌症細胞的生長與擴大，並且刺激免疫系統，讓身體更有效率對抗癌症，像是攝護腺癌、乳癌、子宮頸癌、膀胱癌和肺癌。

健腸胃必學3穴位

中醫認為濕邪會影響腸胃運作，靠雙手按摩穴位也有助於健胃整腸，以下3個保健腸胃的穴位，平時也可以多按揉保養。

圖／康健雜誌

● 內關穴：在手腕內側的腕橫紋中央正上方2寸，有助消脹氣、紓緩心悸、失眠。

● 合谷穴：位於食指與拇指相交的虎口處，噁心想吐，尤其伴隨頭痛時，按壓合谷穴可緩解，也有助腸胃收縮消化。

● 足三里：在膝蓋眼下方3寸，是顧胃的重要穴位，可消脹氣、助消化，強化腸胃功能，防止胃痛。

此外，「跟著太陽養生」是中醫裡相當重要的養生原則，彭溫雅表示，時節將步入夏季，日出時間變早，建議民眾要早起，最好在七點前起床。她也提醒，這個時節天氣忽冷忽熱，再加上溼氣重，民眾應注意天氣變化、預防感冒。

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(中時電子報)