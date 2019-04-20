針對高雄市長韓國雄稱台灣沒有軍法，蔡英文總統今天回嗆，身為三軍統帥，她要嚴正告訴韓市長，必須把這句話收回去。國民黨發言人洪孟楷直指，小英總統頻把槍口著內，有這樣的元首，還需要敵人嗎？

洪孟楷在臉書指出，小英總統近來不只撿到槍，根本吃了炸藥說話嗆，但是槍口一直對著內，無論是針對賴清德或是韓國瑜，突顯蔡英文的心中只有選舉沒有治理。

洪孟楷點出，小英接連拋出「民調下去，黨就分裂了」來針對賴清德，或是「把話收回去」劍指韓國瑜，一位是初選敵人、一位是大選最有可能敵人，小英是不是沒搞懂，過去2年11個月民眾的失望並不是行事風格不夠辣，而是遍地開花造成民怨四起，總統是要選能解決問題，而不是創造問題的人。

洪孟楷強調，今天小英接連回應韓國瑜的話，只是在蹭韓國瑜的網路聲量，一個總統和直轄市長隔空對罵，哪裡還有國家元首的高度？蔡英文之前信誓旦旦說可以拍桌，如今卻是回嗆罵人，今非昔比，政治果然會使人瘋狂。

網友說：「她自我感覺良好。」、「號稱三軍統帥，但是不敢面對黨內民調。」、「大家捫心自問，今天的軍隊能打仗嗎？」

(中時電子報)