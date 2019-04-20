高雄一名高齡70歲的老翁依舊精力充沛，四處尋芳，然而就在大約3個禮拜前，突然覺得自己下體搔癢難耐，趕緊就醫檢查，褲子一脫後，畫面連醫生都看傻，因為老翁的陰毛上遍布著陰蝨蠕動，醫師表示初步估計至少上千隻在爬。

根據《自由時報》報導，這位70歲的老翁喪偶多年，但精力充沛，性慾相當強，三不五時就跑去「按摩院」報到，卻在將近一個月前一場「大戰」完事後，下體開始搔癢難耐，怎樣都無法止癢，趕緊就醫求診。

泌尿科醫師李嘉文表示，當老翁在診間脫掉褲子後，畫面相當可怕，因為陰毛上佈滿了淡黃色的陰蝨鑽來鑽去，估計數量至少有1000隻，且還產卵在陰毛上，連內褲上都是陰蝨的排泄物。

由於陰蝨主要都是因為性行為而感染，李嘉文一問之下，老翁才坦白自己時常光顧按摩院。李嘉文將老翁陰毛剃除乾淨，塗上藥膏，並且要求將所有內褲、床單和棉被等可能接觸過的物品全數用熱水煮沸後，拿至戶外曝曬，徹底消滅陰蝨。

李嘉文表示，陰蝨繁殖速度驚人，短短幾天就能產出上千隻，若持續發生下體搔癢難耐的情形，應盡速就醫治療。

(中時電子報)