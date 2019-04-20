有沒有過這樣的經驗，做運動減肥卻發現身上肥肉變軟，難道是身體出了狀況？骨科醫師指出，人們在運動減肥的過程，腹部、大腿等處變「肉鬆」，那代表減肥有效，已成功了一半。因為過多的脂肪組織經運動逐漸消耗，體內的脂肪補充跟不上消耗，就會發生這樣的現象。他建議，若加上力量型抗阻力訓練，鍛煉肌肉，就會讓皮膚緊實。

骨科醫師姚京輝在《微博》撰文表示，有人問他，最近老婆在跑步健身減肥，卻發現腹部、大腿等地方鬆鬆垮垮的，是不是出來問題了？他一聽笑著說，這是好事啊，證明健身有效嘛。

身上肥肉變軟，為何證明減肥成功一半了？姚京輝說，脂肪的堆積一般最典型表現是在腹部、大腿和大臂這些地方，努力鍛煉後發生變軟是為什麼呢？其實道理很好理解：我們知道皮膚的張力是有限的，當張力到一定程度之後，脂肪和肌肉填充的越多，皮膚很是繃緊的，摸起來就會變得越「僵硬」，尤其是腹部、大腿、大臂等這是摸起來相對很「硬」的位置，就是脂肪填充得很滿的位置。

他進一步解釋，當「硬胖子「們進行跑步等運動時，過多的脂肪組織經運動逐漸消耗，運動量足夠時體內的脂肪補充也就跟不上消耗，填充的脂肪組織越來越少，那些脂肪堆積較多的地方就會變「軟」，皮膚就會出現鬆弛，所以才說這種現象代表健身有效。

不過，跑步運動健身出現皮膚鬆軟，姚京輝提醒要注意另一狀況，我們身體能量的消耗，依次是醣類、蛋白質、脂肪，僅僅短時間的跑步，可能只消耗了醣類和蛋白質，要知道我們肌肉的組成就是以蛋白質為主，只消耗到蛋白質，而不加上力量訓練，可能肌肉也同時易因消耗減少，脂肪沒有消耗到或者消耗很少，缺乏了肌肉的支撐也會出現皮膚鬆軟。

姚京輝建議，這時加上力量型抗阻力訓練，鍛煉肌肉，提升肌肉含量，消耗脂肪後皮膚就會變得緊實，雕塑出身體完美的線條，不會因為脂肪減少而走形了。

姚京輝最後指出，其實「硬胖子」們減肥，多數都會經歷以上過程，這部分人要瘦要付出更大努力，且需經歷一個從硬變軟的過程，而且很大部分這類胖子一旦運動停止，反彈的速度也是特別快，所以想要完美的身材，甩掉身上的贅肉，任重道遠啊。

(中時電子報)