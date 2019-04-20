沒想到季後賽次輪20日兩戰過程幾乎完全類似！靠著第3節打出誇張24比8猛攻，台灣啤酒終場88比76轟垮桃園璞園，取得季後賽次輪第1勝，台啤總教練周俊三說：「就是做好團隊防守，但我最開心還是看到得分點很平均！」

其實周俊三說得太客氣了，原本上半場打完，台啤僅以40比38小幅領先，卻在第3節徹底爆發，轉眼就把領先差距擴大到20分以上，儘管璞園末節持續追分，卻始終沒法縮小差距到10分以內，比賽等同提前就在第3節宣告底定。

「我想過去兩周的訓練，就跟我們季初，以及過完農曆新年後的準備差不多，我們這次只是加強了防守，且在戰術上做出微調，」周俊三說，「今晚比較成功的是針對強森的防守，就是盡量不讓強森持球，更靠隊友之間站位支援。」

台啤全隊5人得分上雙，塞瑟夫拿下19分、11籃板、2助攻、2抄截與4火鍋的全能數據，成力煥17分，愛德14分、6籃板及5助攻，貢獻11分、4籃板的黃聰翰說：「就跟三哥所說一樣，我們就是努力做好防守與爭搶籃板。」

面對第3節突然被對手打爆的窘境，璞園總教練麥班達一開始的答案，就跟裕隆執行教練李啟億一模一樣，就是「不知道」3個字，「我只能說在第3節，我寧願相信本土球員，不一定要用雙洋將，況且幾名老將的狀況還算不錯。」

至於陣中得分主力強森此役只拿9分，麥班達的答案反而比較明確，「我想強森來到季後賽的表現跟例行賽完全不一樣，也一直無法調回來應有狀態，簡單來說，他就是被裁判尺度徹底影響，只要哨音不利，他的心情就遭影響。」

(中時電子報)