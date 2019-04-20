賴麗琴（中）是台中藍鯨的沉默殺手。（中華足協提供）

木蘭女足聯賽20日在花蓮進行本季第2輪賽事，也上演花蓮vs.台中藍鯨的壓軸好戲，結果花蓮全場屢攻不下，反於補時第2分鐘被台中藍鯨的賴麗琴踢進絕殺自由球。尋求3連霸的台中藍鯨1比0拉出開季2連勝，花蓮吞下首敗。

木蘭聯賽進入第6屆，前5屆只有兩支冠軍球隊，就是一開始3連霸的花蓮與後來開創霸業的台中藍鯨。本季花蓮補進王湘惠、林雅涵、張愫心、陳燕萍等多位國腳，來勢洶洶，開幕戰3球完勝高雄陽信，也準備把連勝拉到主場。

花蓮上半場控球猛攻，但角球3次直接開出界外，唯一射正是陳燕萍在左側禁區起腳射門，卻被藍鯨門將蔡明容飛身擋出。台中藍鯨主打防守反擊，前鋒蘇育萱也有一次空門機會，她的射門卻被花蓮後衛林雅涵在球門線上解圍。

下半場換邊再戰，花蓮隊長王湘惠的左腳抽射被蔡明容擋出，陳燕萍右前場內切遠射則打中門楣。藍鯨扛下主隊猛攻，終場前隊長李綉琴在快攻中起腳吊射，雖被花蓮門將王郁婷托出底線，卻也為最終絕殺埋下伏筆。

藍鯨開出右側角球，花蓮解圍不遠，替補上陣的詹筆涵在禁區外犯規，給了藍鯨正門前20碼自由球機會。只見藍鯨兩人假跑佯射後，由賴麗琴以左腳踢出繞過人牆的漂亮香蕉球，神乎其技的繞進球門左側，王郁婷完全無法做出任何反應。藍鯨在全場補時的最後階段踢進絕殺球，德籍裁判葛凱琳隨即吹響比賽結束哨音。

德籍裁判葛凱琳擔任木蘭聯賽花蓮vs.台中藍鯨的執法工作。（中華足協提供）

本輪另外兩場比賽，高雄陽信靠藍昱絜、陳怡蓁、呂孟舫各進1球，以3比0完勝台北國際，拿下本季首勝。台灣師大化身的台北熊讚面對以輔仁大學為主體的新北航源，潘彥昕替熊讚先馳得點，下半場許翊筠卻替航源踢進自由球，中場兩隊以1比1握手言和，留待24日大專聯賽冠軍戰再分高下。

中華女足國腳許翊筠（左）以自由球助新北航源1比1逼和台北熊讚。（中華足協提供）

(中時電子報)