中信兄弟和統一7-ELEVEn獅20日進行雙重賽，晚場比賽中信兄弟先發投手楊志龍控球不穩，單場出現4次觸身球，其中陳傑憲3局上遭砸中右手，送醫檢查後確診為骨折，下周一會做更詳細檢查，需開刀至少休三個月，而陳傑憲目前戰居聯盟打擊王、安打數聯盟第二，這些傑出紀錄都會因受傷受影響。

陳傑憲遭球吻時以為不太嚴重，原本還想撐完跑壘、結束半局，在教練堅持下才退場送醫，沒想到檢查完才發現是骨折，感謝教練當下做出正確決定否則後果會更嚴重。

陳傑憲在社群平台貼出X光照片。（翻攝陳傑憲IG）

陳傑憲在送醫檢查後返回球場，接受訪問時表示：「當下很不知所措，很想把握今年，因為安打數和打擊率都還不錯，有想要挑戰安打王和打擊王，卻因觸身球必須下二軍休養，說實話真的很難過，但也只能面對。雖然暫時無法回到球場，但也會多做肌力訓練，還是保持正面思考。」

並表示知道中信兄弟投手楊志龍不是故意的，因為想要攻擊內角，場上很常發生這些意外，只能怪自己沒有閃掉。今年狀況還不錯，但可惜受傷，可能無緣獎項。

(中時電子報)