左營婦人命案 檢方聲押獲准 22:142019/04/20 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 橋頭地檢署。(報系資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市左營區老婦人命案，橋頭地檢署檢察官20日晚間聲請羈押周姓嫌犯獲准。 29歲周姓嫌犯4月17日凌晨闖入左營區韋姓老婦人家中行竊，由於老婦人被驚醒喊叫，周姓嫌犯用手摀住老婦人的口鼻。後來，他見老婦人窒息死亡，又在床鋪倒梅酒，意圖毀屍滅跡。警方20日凌晨在台南將他逮捕到案，周嫌在移送時不發一語。 (旺報 ) #老婦人 #嫌犯 #周姓 #左營區 #命案 也許您會感興趣 推薦閱讀 3歲說父殺母沒人信 他長大後挖出母屍 08:342019/04/16 日式料理董娘遭擄 嫌犯今遭聲押禁見 12:412019/04/16 知名日料董娘遭擄 嫌犯檢聲押駁回 20:462019/04/16 中和摩鐵傳雙屍命案 離婚夫妻燒炭亡 15:322019/04/18 左營老婦陳屍案 檢警不排除他殺 17:382019/04/18 婦拿整袋現金繳房貸 警「毋湯啦」阻破財 16:152019/04/19 左營老婦命案 警開槍追捕制伏 11:512019/04/20 社會熱門新聞 她申請台大校友證 收到好傻眼 - 社會 分手砲女上男下 男命根遭故意折斷 - 社會 老公寓租給張淑晶租房 卻變成這樣 - 社會 新北城林橋3車追撞 現場一片血腥 - 社會 - 中時 廂型車直切車道 馬三閃衝分隔島瞬間稀爛 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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