高雄市左營區老婦人命案，橋頭地檢署檢察官20日晚間聲請羈押周姓嫌犯獲准。

29歲周姓嫌犯4月17日凌晨闖入左營區韋姓老婦人家中行竊，由於老婦人被驚醒喊叫，周姓嫌犯用手摀住老婦人的口鼻。後來，他見老婦人窒息死亡，又在床鋪倒梅酒，意圖毀屍滅跡。警方20日凌晨在台南將他逮捕到案，周嫌在移送時不發一語。

(旺報 )