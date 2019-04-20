中信兄弟和統一7-ELEVEn獅20日進行雙重賽，統一獅竟發生單場4名主力受傷，讓總教練黃甘霖表示很頭疼，包含陳傑憲遭觸身球擊中導致骨折、江亮緯跑壘踩到對手倒地而腰部緊繃、蔡奕玄因抓盜壘被撞到膝蓋、黃恩賜打擊時反彈到左手，目前沒辦法握球棒。

陳傑憲在3局上半遭中信兄弟先發投手楊志龍觸身球擊中右手掌，送醫後確診骨折，需開刀並休養3個月，而楊志龍因單場4次四死球遭勒令退場。陳傑憲受傷後，統一戰力大受影響，頓時少一位開路先鋒，陳傑憲賽前為聯盟打擊王、安打數聯盟第二。

陳傑憲遭楊志龍砸中觸身球，露出痛苦表情。（杜宜諳攝）

「當總教練最怕遇到球員受傷，但相信楊志龍不是故意投觸身球，比賽難免有意外。」黃甘霖也苦笑表示：「單場這麼多球員受傷，應該是史上頭一遭吧！」

目前統一將緊急通知二軍球員，明早搭第一班高鐵北上報到，黃甘霖表示會以外野手為主：「傑憲受傷也覺得很心疼，但棒球運動本來就有風險，希望他快點回來為球隊效力。」

(中時電子報)