6旬翁倒高捷月台 無生命跡象急送醫 22:412019/04/20 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高雄捷運示意圖。（資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（20）日中午時分，1名61歲男子被發現倒臥在高雄捷運美麗島站B3月台層，心肺功能已停止，民眾見狀緊急叫119，救護人員到達時，已有民眾協助進行急救，救護人員立即重新評估急救處置，最後由救護車送往醫院急救。 (中時 ) #急救 #救護人員 #人員 #民眾 #功能 也許您會感興趣 推薦閱讀 「蘆竹王陽明」猥褻警 網友全都怒 10:252019/04/16 大馬新創科技展 二信偕暖西學子勇抱4金獎 12:362019/04/17 公務人員非為執政黨服務 04:102019/04/18 瀋陽棋盤山森林大火 近千打火人員趕赴救援 09:392019/04/18 老翁腎衰竭4期 中藥治療近2個月腎功能回升至3期 14:052019/04/18 好消息 馬國遊客落石壓身 急救後恢復心跳 16:482019/04/18 Facebook 3D照片功能拓展 三星手機／電腦都能用 16:492019/04/18 首創員工福利新選擇 保德信引進財務健全課程 04:092019/04/19 烏日會展中心 盧秀燕：擬規畫多功能展示中心 19:332019/04/19 泰國女遊客深夜誤闖半屏山 暖警消急救援 19:202019/04/19 社會熱門新聞 她申請台大校友證 收到好傻眼 - 社會 老公寓租給張淑晶租房 卻變成這樣 - 社會 廂型車直切車道 馬三閃衝分隔島瞬間稀爛 - 社會 - 中時 分手砲女上男下 男命根遭故意折斷 - 社會 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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