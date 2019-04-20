今（20）日中午時分，1名61歲男子被發現倒臥在高雄捷運美麗島站B3月台層，心肺功能已停止，民眾見狀緊急叫119，救護人員到達時，已有民眾協助進行急救，救護人員立即重新評估急救處置，最後由救護車送往醫院急救。

(中時 )