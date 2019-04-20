潛水員將溺水者拉出水面，但男子已無生命跡象。〈王文吉翻攝〉

搜救人員將溺水男子送往大甲光田醫院急救。〈王文吉翻攝〉

台中1名劉姓男子20日晚間與親友到外埔1家釣魚池喝酒聊天，因酒品不好，酒過三巡與親友爆發口角，一氣之下往一旁魚池躍下，劉妻嚇得大喊救人，眾人亂成一團。警消獲報到場，並出動潛水員，下探水池搜救，20多分鐘後將男子拉出水面，送醫急救仍宣告不治。

台中市消防局晚間8時38分接獲民眾報案指稱，外埔區長生路1家釣魚池有民眾落水，立即派遣第五大隊、外埔、大甲、大安分隊及潛水人員，共8車、19人前往搶救。

搜救人員8時57分到場，並回報現男子掉落釣魚池後滅頂，潛水人員立即著裝下水搜救，因水質渾濁，池底都是爛泥，搜救困難，只能用摸的，直到9時24分才摸到落水男子，但拉出水面時，已無生命徵象。

男子溺水超過40分中才被救起，搜救人員將落水男子送往大甲光田醫院急救。院方表示，男子到院時無生命跡象，經醫護全力搶救後無效，宣告不治。

外埔分駐所所長謝慶家初步了解，溺水者為32歲劉姓男子，晚間與妻子、親友到釣魚池餐飲部喝酒聊天，疑因劉男酒品不好，喝到爛醉最開始發酒瘋，並與親友起口角，眾人七嘴八舌苦勸，劉男仍怒氣難消，最後負氣跳進魚池溺斃。

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(中時 )