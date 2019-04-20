「美日安全諮商會議」於美東時間19日在華府舉行，會後發表聯合聲明(Joint Statement)，聲稱對單方面企圖脅迫改變東海及南海現狀的舉措表達嚴正反對；雙方也重申合作捍衛區域和平穩定的決心。然而聲明中也強調，美日持續反對任何企圖破壞日本對釣魚台列嶼行政權的片面行動，並重申「美日安保條約」第五條適用於釣魚台列嶼。

但對於這樣的內容，我們的外交部20日卻僅僅表示正面看待美、日兩國對此區域安全情勢的重視。我國作為印太區域中負責任的利害關係者，將持續密切關注區域情勢發展，也將與其他理念相近國家攜手合作，持續作為貢獻區域和平、穩定及繁榮的良善力量。回應內容中隻字未提釣魚台的事。

回顧2010年11月1日，時任民進黨主席蔡英文接見前日本首相安倍晉三時表示，民進黨主張釣魚台主權屬於台灣。到了2015年7月29日時，做為民進黨總統候選人兼的蔡英文再度表示，釣魚台屬於台灣。2016年2月17日時，已當選總統的蔡英文還是表示，民進黨的立場一向很清楚，釣魚台屬於台灣。

然而說也奇怪等到就任總統後，口口聲聲釣魚台是我們領土的蔡英文彷彿變了一個人，依照本次美日聯合聲明的講法，如果中華民國船隻進入釣魚台領海內，也將是「破壞日本對釣魚台列嶼行政權的片面行動」，也是「單方面企圖脅迫改變東海現狀的舉措」，美國將會依照美日安保對日本提供保障，這完全是在侵害我國對於釣魚台的主權，但外交部的聲明卻完全迴避，隻字不提釣魚台。

而在今年3月26日，當日本文部科學省宣布，明年4月起日本新版小學教科書將北方四島(俄國稱南千島群島)、竹島（南韓稱獨島）及釣魚台列島列為日本固有領土時，馬上引發俄羅斯、南韓與中國大陸政府的強烈抗議，但我們的政府同樣面臨領土主權被日本侵害的情況，卻還是不吭聲。

這不免讓人感到困惑，想請問民進黨政府與蔡英文總統，到底釣魚台還是不是我國的領土？如果是的話，為何蔡總統當選前口口聲聲是我國領土，當選後卻一再放任日本侵害我國對釣魚台的主權默不吭聲呢？如果不是，為何蔡總統當選總統前卻一再說是呢？難道蔡總統就任後，悄悄的跟日本簽了甚麼秘密條約，承認釣魚台是日本所有，放棄了我們的所有權？

民進黨政府因為採取與中國大陸對抗的政策，勢必要交好美國日本尋求庇護，然而一面倒向美日的結果，就變成在許多方面要向美國、日本遷就，今天可以為了討好日本放棄捍衛釣魚台，過往也曾為了討好日本考慮解禁核災區食品，改天又會為了討好美國、日本，做出甚麼犧牲國家與國人權益的事呢？一味的親美親日只會被對方吃定，如果能仿效馬英九政府，在中國大陸還有美日之間，採取等距外交的話，反而更能夠被美日拉攏，得到他們的讓利，而不會像現在一樣，為了討好他們，一再犧牲國家與國人的權益。

(中時 )