財政部公布台灣3月出口金額，較去年同期減少4.4％，第一季出口亦較去年同期減少4.2％，終結連續10季的正成長，基隆港貨物裝卸量也持續減少。國民黨基隆市黨部主委暨立委擬參選人黃希賢指出，設立自由貿易經濟特區及RCEP、CPTPP貿易協定簽訂，才可減少台灣企業在國際貿易的障礙。

據統計，基隆港貨物裝卸量今年2月有327萬3488噸，相較去年同期減少80萬餘噸。黃希賢表示，讓人憂心的是CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）及RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）台灣目前都被排除在外，對於台灣經貿的未來發展影響十分深遠。

黃希賢表示，RCEP成員國是我國主要出口市場及投資地區，2016年RCEP 16個成員國，占我國貿易總額58.6％，達2995億美元；台灣對外投資金額8成是RCEP成員國，我國亦為東協國家主要外資來源國之一，RCEP預計將在今年11月完成最終談判，當RCEP正式生效後，無法再互相享有優惠關稅待遇下，台灣產業將受到很大的衝擊。

他指出，設立自由貿易經濟特區及RCEP、CPTPP貿易協定簽訂，可以減少台灣企業在國際貿易的障礙，對台灣產業拓展國際業務有相當大的幫助，在外競爭時能擁有最基本相對公平的競爭條件，如果民進黨政府連最基本的條件都無法滿足企業的所需，更不用想經濟發展。

黃還說，大陸是RCEP主導國家之一，目前兩岸氣氛陷入僵局，民進黨政府不積極規畫及應變，屆時這個苦果就由台灣人民來承擔，日前由國民黨立委提案「自由貿易經濟特區特別條例」也因民進黨以租稅問題、中國貨物、農產品低價傾銷等疑慮卡關，對韓國瑜到港澳、深圳、廈門「搶訂單」也被扣上賣台之名，抹紅、抹黑只想在政治上做文章，絲毫不以民生經濟為考量。

(中時 )