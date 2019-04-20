以往多份民調，民進黨不管是派蔡英文總統、或前行政院長賴清德出馬，都是台北市長柯文哲贏馬，不過，美麗島電子報董事長吳子嘉今天公布的一份最新的2020總統大選民調，卻嚇到一些網友，柯P竟輸民進黨的蔡英文、賴清德。

吳子嘉今天在國父紀念館開講，公布美麗島2020大選民調，民調結果顯示，若由韓國瑜、賴清德、柯文哲3人出馬，韓支持度37.3%、賴為27.5%、柯21.7%。另若由韓國瑜、蔡英文、柯文哲3人競逐，韓37.8%、蔡24.8%、柯則為22.9%。

吳子嘉解析說，綠軍內鬥，蔡英文民調已經上揚。意外的是柯P下滑，上個月他是28%，如今因為大部分的年輕人都跑到韓國瑜那裡去了，韓國瑜民調高，柯P就變低，韓國瑜現在的聲勢確實是全台第一人。

網友不解：「實在詭異，蔡英文竟然贏柯，這樣就可以光明正大跟賴功德來個初選？」、「賴還比柯強，我的天啊！」、「柯第3的民調第一次出現？」、「柯還沒公布參選，所以比較低吧？」、「柯P沒時間睡覺，哪有時間競選？」

(中時電子報)