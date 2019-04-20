19日馬來西亞駐台代表何瑞萍、花蓮縣政府等人，前往花蓮慈濟醫學中心關心因地震受重傷的民眾。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟慈善基金會副執行長劉濟雨（右3）、馬來西亞駐台代表何瑞萍（右4）)關懷朱先生的家屬。（圖／慈濟基金會提供）

花蓮慈濟醫學中心醫師為家屬解說朱先生的身體狀況。（圖／慈濟基金會提供）

外交部人員（左）在桃園國際機場協助朱先生的家屬通關，再由慈濟志工（右）陪同前往花蓮。（圖／慈濟基金會提供）

18日花蓮發生規模芮氏6.1有感地震，慈濟花蓮本會立即成立「防災總指揮中心」，針對在太魯閣受傷民眾，花蓮慈濟醫學中心則成立醫療團隊盡力搶救。其中傷勢最嚴重的馬來西亞籍朱先生的家屬陸續來台，經馬國駐台代表處提出要求，慈濟志工從桃園國際機場接機，陪伴到花蓮慈濟醫學中心。

地震時，2位台灣人帶著馬來西亞友人正在花蓮太魯閣，其中馬來西亞籍朱先生、台籍馬小姐不幸遭落石砸傷，經空勤直升機載運後送花蓮慈濟醫學中心。傷勢最嚴重的朱先生一度無生命徵象，經慈濟醫療團隊急救後已恢復心跳，目前昏迷指數仍偏低，但花蓮慈濟醫學中心醫療團隊仍持續用心治療。

慈濟志工及慈濟醫院同仁在第一時間陪伴同行的民眾包含朱太太、馬小姐的先生等，花蓮縣政府也協助一行人的住宿等相關事宜。針對朱先生的家屬來台，4月18日慈濟獲馬來西亞駐台代表通知，請求慈濟志工能接機、陪伴到花蓮慈濟醫學中心。

4月19日上午8點多，慈濟志工在花蓮機場接第一批前來的家屬；在桃園國際機場，從白天到夜晚，慈濟志工分批前往機場陪伴朱先生的家屬，儘管抵達花蓮已深夜，慈濟志工以愛接力，就是希望能安撫傷者家屬，也期盼透過家屬的鼓勵，祝福朱先生盡速恢復。

慈濟基金會表示，慈濟志工秉持「人傷我痛、人苦我悲」的精神，不分國家、宗教，給予受傷、難過的家屬最實質的關懷，這份大愛，來自每個人都有的慈悲心。

(中時 )