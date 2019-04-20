《康健雜誌》今天舉辦第5屆癌症趨勢論壇，隨著醫療進步，癌症愈來愈有可能變成慢性病，不但要治療，更要學習與它共存，今年癌症論壇便以「癌症終生管理」為主題，12位專家與600多位聽眾分享經驗與最新治療趨勢。

國民健康署副署長賈淑麗。(圖／康健雜誌)

國民健康署副署長賈淑麗說，她高齡的媽媽去看病，明明有很多問題卻不知怎麼問，常不到1分鐘就看完了，而婆婆看病卻問個不停，問到醫生一直看手表。「病人看病要問什麼問題？醫生要問病人哪些問題？需要更多溝通。」國健署近年推動「醫病共享決策」，比如設計「就醫提問單」，幫助民眾問到該問、想問的問題，醫病合作、資訊分享，病人才能得到最適當的照顧。

鬆掉免疫系統的剎車，才能制伏腫瘤

中華民國癌症醫學會理事長閻雲。 (圖／康健雜誌)

免疫治療是近年治療癌症的重大突破。「有20％的病人可以完全治癒，意義非凡。」中華民國癌症醫學會理事長閻雲比喻，免疫系統就像人體內的警察，「警察看到腫瘤細胞，為什麼踩剎車，不去抵禦、消滅它？可能是因為對手太強、自己配備不夠。」近年新發現的CTLA-4、PD-1抑制劑，就是幫助警察把看到腫瘤細胞時的剎車鬆掉、衝進去殺腫瘤。

但免疫治療也有副作用。「免疫系統的剎車被鬆開，可能過度活躍，引起紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等免疫問題，甚至死亡。如何精準用藥，是重要的課題。」

而細胞治療，如CART-T療法，是從病人身上取出免疫細胞，活化它，再放回體內對抗癌細胞，但因為是個別化治療，費用非常昂貴。

參加臨床試驗≠當白老鼠

和信治癌中心醫院臨床試驗中心主任劉美瑾。(圖／康健雜誌)

臨床試驗對癌症病患是一線生機。和信治癌中心醫院臨床試驗中心主任劉美瑾說，仍有不少病人擔心參加臨床試驗是在當白老鼠，事實上，臨床試驗把關嚴謹，「動物試驗之前已經做過了，才會再做人體臨床試驗。」她建議病人跟醫師仔細討論，了解臨床試驗的細節，把握時機，尋求最佳的治療可能。

CFP國際認證高級理財規劃顧問景肇梅。(圖／康健雜誌)

理財規劃顧問景肇梅建議病友，要了解自己要接受哪些治療及費用，比如是要接受手術、化療、標靶治療、要不要住院等，「這都跟保險給付息息相關。」

更要弄清楚自己買過的保險的內容、給付條件及限制，比如新的免疫治療付不付、癌症治療時發生合併症算不算等等。

她也建議癌友仔細做治療紀錄、蒐集醫療費用收據，因為理賠時有很多細項，要對帳才知道保險公司有沒有給付。

想吃什麼就吃什麼，罹癌一樣享受美食

美食作家梁瓊白現身說法，她58歲時發現乳癌，「現在我快70了，還健康地活著。癌症沒有那麼可怕，」她開心分享。

她個性直爽，診斷3天後就開刀，醫師說要切除乳房，她就切，「就像做菜時切肉一樣，」她笑說。她呼籲病友，得了癌症，跟醫生配合非常重要，不要自作主張，不要聽信偏方。

「我還有房貸要還，得活下去；怎麼活下去？要好好吃。」化療副作用讓她口腔破、牙齦腫，反胃吃不下，她還是告訴自己必須吃，才有體力繼續接受治療。

「想吃什麼，就吃什麼，用平常心面對癌症，」她分享經驗，比如酸、辣、鹹的醃漬品，營養學家不贊成吃，但對化療病人來說很開胃。所以她自己動作做，不放添加物、防腐劑，至少比較健康。她不特別吃補品，當季、新鮮食材最好。

疾病不一定會遺傳，後天努力可扭轉

台灣基因營養功能醫學會理事長劉博仁。(圖／康健雜誌)

台灣基因營養功能醫學會理事長劉博仁指出，很多人擔心癌症會遺傳，事實上，「有基因變異不代表會生病，沒有基因變異也不代表不會生病。後天的營養、運動、改變生活型態影響很大，可能扭轉基因表現。」

主辦單位：康健雜誌

指導單位：衛生福利部國民健康署

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(中時電子報)