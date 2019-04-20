針對陸委會20日晚間點名新黨，稱新黨舉辦論壇與大陸旅美學者李毅連線，透過視訊和他訪談，是「譁眾取寵、自取其辱」，又稱新黨相關政治訴求毫無「國家安全」理念，沒有善盡社會責任，新黨發表聲明，內容如下：

一、新黨作為在野黨，我們的責任就是帶領人民面對現實，避免戰爭，追求和平。反之，當今執政的民進黨政府，率先無視中華民國憲法，違背憲法對兩岸係屬「一國兩區」的規範，將台灣和大陸定義為兩個國家，甚至自創「中華民國台灣」的「國號」，造成兩岸關係緊張，幾無和談空間，卻還有臉反過頭指控維護中華民國憲法、追求兩岸和平的在野黨傷害國家安全，是標準的「惡人先告狀」、「乞丐趕廟公」，更證明民進黨所謂的「言論自由」，只保障「台獨」違憲叛國的自由。

二、李毅在視訊訪談中表達其個人研究判斷，認為大陸促統愈來愈迫切，十年內如感覺不到兩岸政治協商的可能，就可能轉向「以武逼和」。陸委會先是將這樣的學術評估，扭曲成「鼓吹武統」，又說這樣的言論就是超越憲法保障的自由邊際。我們不解，民進黨向來主張「百分之百言論自由」，為何討論兩岸最終的可能結局，就是「逾越言論自由的邊際」？

三、尤其諷刺的是，不斷告訴台灣人民大陸沒有放棄「武統」，並將「九二共識」等同「一國兩制」的人，正是我們的領導人蔡英文女士自己。怎麼同樣的話，蔡英文講就是「維護國家安全」，在野黨和大陸民間學者討論中提及，就變成「毫無國家安全理念」？

四、新黨在今天論壇上早已說明，我們並不主張用「以武逼和」完成兩岸統一，而是在追求統一的前提下簽訂兩岸和平協議，爭取統一前的緩衝時間，讓雙方能在台海和平的環境下累積更多互信，完善最終統一的條件。這本是中華民國自結束動員戡亂以後，國統綱領所昭示的方向，新黨遵循憲法，維護和平，追求統一，正大光明。

五、兩岸的現實就是，不會因為把李毅趕走，不准主張「一國兩制」的人入境，北京就會放棄推動統一。同樣地，也不會因為政府屏蔽「惠台三十一條」網站，就能擋住愈來愈多台灣人到大陸尋找發展的機會。人民有知的權利，新黨有必要讓社會各界知道大陸官方「和平統一，一國兩制」的政策，以及大陸民間日益高漲的鷹派想法，人民才能理性談統論獨，做出最正確的選擇。

(中時 )