就在湖人總管瓦林卡先後面試過七六人助教蒙提威廉斯，以及前騎士教頭泰隆盧兩位湖人新任教頭候選人之後，《ESPN》卻突然爆出猛料，目前威廉斯與泰隆盧身邊所有人都在勸告兩人別接湖人兵符，因為瓦林卡的風評實在太差了！

「湖人當前最想簽下的是蒙提威廉斯，我不知道他們面試情況如何，目前也沒消息傳出，」《ESPN》記者拉孟娜表示，「可是如果七六人要換總教練，威廉斯應該也是七六人首選，他們假如今年季後賽沒打好，威廉斯很有機會上位。」

「加上蒙提威廉斯的小孩都在費城上學，所以我認為他應該想待費城工作，目前基本上所有人都告訴他，千萬別接受湖人職位！」拉孟娜說，目前瓦林卡已跟蒙提威廉斯面試過了，更打算進行第2次面談，看來確實很想把他挖來湖人。

《ESPN》記者塞達諾也爆料，泰隆盧身邊友人也告誡他，別去湖人擔任總教練，因為湖人內部太亂了。事實上，在魔術強生、華頓先後下台之後，瓦林卡反而留了下來，也讓外界更加不看好湖人的未來，畢竟他才是最該走的球隊高層。

瓦林卡給予外界印象很差，其他球隊高層也不願跟他談判，可惜憑藉曾任「小飛俠」布萊恩經紀人的背景，湖人老闆珍妮巴斯堅持把他留下，更扛下湖人選拔新主帥的重任，但如果連總教練都沒人肯接了，湖人要怎麼找頂級球星呢？

(中時電子報)