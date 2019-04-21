高雄林小姐-「非韓不投」是怎麼回事？

2020總統大選將近，除了高雄市長韓國瑜倒底會不會參選受矚目，現在更有一位「忠貞韓粉」高雄林小姐因為時常call in至各大政論節目中，甜美聲音爆紅，甚至還在YouTube開直播，分析「非韓不投」的原因，直指若韓國瑜不選，吃虧的會是高雄。

擁有甜美嗓音的高雄林小姐，時常call in政論節目中為韓國瑜澄清消息，讓不少韓粉好感激，她甚至還在網路開直播，昨日探討「非韓不投」是怎麼回事？高雄林小姐認為若韓國瑜不選總總，韓流不會消失，但一定會受傷，「韓流受傷高雄也受傷！」

高雄林小姐直言高雄現在的榮景、曝光量是韓流帶來的，所以韓國瑜不選總統、甚至總統不是國民黨或是韓國瑜拿到，吃虧的會是高雄，她更認為韓國瑜是孤鳥，但也因為如此，韓國瑜沒有被集團利益綁架，「如果他都沒有被綁架，我們韓粉為什麼要被綁架？我們支持是韓國瑜，為什麼要被國民黨綁架。」

而高雄林小姐甜美嗓音加上韓粉身分，也意外讓她成為網友討論焦點，「聲音很好聽 天生優勢」、「好甜的聲音喔」、「人正心善聲音好」、「居然線上破1000人觀看....可以去電台開網路節目了」。

(中時電子報)