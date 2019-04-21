又到了頻繁下雨的季節，許多家庭也紛紛搬出除濕機，防範黴菌大軍入侵，但黴菌除了會害東西發霉外，還會影響人的健康，但除濕機究竟要放在哪邊也是有訣竅的，長庚醫院臨床毒物科資深護理師譚敦慈就表示，除濕機放在房間正中央，絕對不要靠牆放。

根據《早安健康》報導，譚敦慈表示，家裡有6個地方黴菌最猖狂，分別是：

1.衣櫃：所以出門前務必將櫃子打開，減少櫃子裏面的溼氣。

2.盆栽：蓄水盤是黴菌的最愛，如果家中盆栽有蓄水盤的，記得把水倒掉。

3.木製地板：拖完地後要立刻廚師，否則黴菌很快會孳生，使用除濕機時務必放在空間的正中央，不要靠牆，且環境要保持乾燥，旁邊如果有放水，效果會大打折扣。

4.雜物堆：堆疊的物品易藏濕氣，因此整理物品是非常必要的。

5.洗碗槽：碗筷使用完畢後就即刻清洗，不要泡水放在水槽內，將會導致濕度大幅增加。

6.食物：許多食物例如蛋糕、麵包相當容易發霉，不要以為把發霉部分切開，其他部分可以繼續食用，黴菌菌絲有機率入侵人類肉眼看不到的地方，若執意切除發霉部分食用並不保險。

(中時電子報)