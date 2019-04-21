《我們與惡的距離》人物個性刻畫鮮明，多組夫妻檔的互動也深受觀眾共鳴，其中由施名帥與林予晞飾演的醫療組CP「林一駿」與「宋喬平」特別深受網友喜歡，「這對頂客族夫妻好可愛」、「這對出現就是笑點」「夫妻對戲台詞都好逗」。

施名帥在劇中飾演精神科醫師，與精神科社工師林予晞是夫妻檔，施名帥透露：「很高興終於圓夢演到蒔媛姐的劇本，『林一駿』這個角色跟我有些部分真的太像，可能是我演戲以來第一個讓我投射自己這麼多的角色吧，看完劇本就覺得是我了」。

而林予晞原本就對心理諮商和心理治療專業的角色很感興趣。兩人準備角色功課時也一起到到八里療養院見習，施名帥認為最大的挑戰，是在看待「病」帶來的無力感，「我們是演員，跟醫生一樣必須具備強烈的同理心，研究每個個案對我來說都是非常難以承受之重。」

首次搭檔演夫妻，施名帥力讚林予晞合作起來相當合拍，「跟予晞一起工作是很令人舒服的事，她幽默風趣，在工作上敬業又專業。」施名帥也自曝，「因為我在這個角色裡常出現一些莫名的拍子，她都很接受，畢竟我們第一場拍的就是在旅館，一開工就要脫褲子坦誠相見了。」林予晞則是在得知搭擋是施名帥時鬆了一口氣，「其實之前我們在其他作品中曾有小小互動過，名帥私底下是一個很好笑的人，講起角色又很多想法，他是一個做得到很多細節，會讓角色真實成立的演員，知道跟他演夫妻後，覺得很放心」。

兩人的好默契也表現在對戲上，許多讓網友津津樂道道的對手戲都出自他片場的即興發揮，有一幕施名帥忽然撲上林予晞說要發洩，兩人上演隔空「波動拳」，笑翻一票觀眾，林予晞透露：「雖然這個是劇本上有的，但真的演起來還是很好笑。」至於我回他「你是員外喔你」那句話，是忽然間很自然蹦出來的，結果攝影師憋笑到差點hold不住機器，「其實我們最專業的，是必須要忍笑。」施名帥認為這對夫妻的戲，是劇組難得可以放鬆心情的拍攝，對工作人員來說也是個釋放壓力的時刻。

《與惡》本週日即將迎接大結局，「醫療組CP」即將發生更重大的事件，雖然第9、10集結局遭盜版提前外流，兩人齊聲呼籲觀眾，用行動一起支持正版，透過官方平台觀賞精彩完結篇。問及想給對方的一句話，施名帥賊笑表示，「喬平，謝謝妳的包容以及支持，家計就交給你了，家事都交給我吧！」而林予晞也相當有默契回應，「喬平喜歡你是因為你很誠實，不是因為你很幼稚。可別拿翹啊～（笑）」

今製作單位特別於誠品書店南西店舉辦「我們與惡，沒有距離」放映活動，邀請觀眾在《與惡》結局日進書店追劇，除了可以一次看完前8集，晚上8點更開放限定幸運粉絲與主創團隊一起迎接大結局，製作單位為滿足廣大粉絲，加碼開設現場直播，直播內容請鎖定《我們與惡的距離》官方粉絲專頁。

(時報周刊)