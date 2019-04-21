李欣恬／台北報導

情緒勒索是近年大眾熱切探討的議題，舉凡親子、朋友、同事、戀人等，只要是密切相處的人，都有情緒勒索課題出現。故事工廠編導黃致凱，在作品《明晚，空中見》大談母女之間，以愛之名，對彼此產生的情緒勒索，日前在台中首演，引發大眾共鳴。

黃致凱過去作品多以喜劇為主，近年他初為人父，開始嘗試挑戰推理、穿越、跨時空等不同類型的劇作。他表示，作為一名父親，從旁看待自己的妻子與孩子間的互動，有奇異的感受，「母親對孩子而言是獨特的存在，不管我為兒子付出再多，用心打點他的生活，但只要媽媽一出現，兒子一定往媽媽的方向跑去，老天爺在生命的責任分配，真的賦予母親獨一無二的角色。」

黃致凱從中體悟，母親與孩子之間的關係緊密且無可取代，《明晚，空中見》就以此為出發點，描述一名奉子成婚的女子，自認為了生下女兒，犧牲自己的一生，她把這樣的缺失託付在女兒身上，但女兒卻感到沉重不堪。母女關係更因丈夫意圖性侵女兒而崩壞，直到若干年後，在廣播電台裡一通跨時空的來電，讓母女二人有重新理解對方的機會。

黃致凱表示，女兒怨恨母親的點，並不是因為母親情緒勒索她，「其實是因為她差點受到侵犯，怨恨母親沒能保護她。從這點也可看出，上天給一名母親的功課分量很重，必須為關係負起最大的責任。」

黃致凱表示，時空穿越劇最大的挑戰，在於無法背離順性時間的邏輯，「劇中女兒鼓勵年輕的母親，不要為了孩子嫁給自己不愛的人，她冒著自己可能會就此消失的風險，展現她對母親的愛。」

(中時 )