週日出遊天，天空不做美！今（21日）受鋒面影響，中北部天氣不穩，氣象局清晨也針對南投以北10縣市發布大雨特報，並針對金門、馬祖發布濃霧特報，預估這波下雨將持續到下週一，下週二天氣回穩。另今日北部地區空氣品質不佳，外出請注意。

外出帶把傘！今日鋒面位於北部海面，台灣中部以北地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。西半部地區有局部較大雨勢發生的機率；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

氣象局提醒，新北市、台北市、基隆市、桃園市、苗栗縣、台中市、新竹縣、新竹市、南投縣、彰化縣等10個縣市的民眾需注意瞬間強降雨，若外出別忘記攜帶雨具。

溫度方面，今日清晨及入夜偏涼，溫度約在22到25度，白天則溫度偏高，落在29至33度之間。紫外線指數，今天除了基隆市在中量級，其他縣市均落在高量級或過量級，外出需做好防曬工作。

至於民眾關心的空氣品質，今日宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級。由於明日吹西南風，北部空品區位於下風處，風速稍弱，易累積污染物，局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

(中時電子報)