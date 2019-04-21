有些事，如果不做可能會後悔！有群騎士趁著春暖花開騎著自行車遊花東，也挑戰自己！邁入第十九年的「2019康健人壽 環花東365挑戰」，將於4月20、21兩日，於花東海岸的台11線公路以及花東縱谷的台9線公路上展開連續兩日的挑戰，參加「2019康健人壽 環花東365挑戰」的騎士將一次看盡花東海岸以及花東縱谷的美景與跟自己挑戰台灣最經典的自行車挑戰路線。

除此之外，環花東自行車系列活動舉辦的初衷，是推廣台灣的自行車運動風氣，以及推廣自行車運動所帶來的「有體能的健康」！「健康」的定義不是由醫生說了算！不生病！？你只是還沒生病，也可能隨時回去生病！只有基於健康的運動，才能真正培養出良好的體能，進而將個人的健康推向一個身心、活力充滿動力與正面能量的境界。

環花東自行車系列活動共有三種活動類型：競賽、挑戰、逍遙遊。今年參加活動的總人數逾1,500人。競賽組：120人 / 挑戰組：1,320人 / 逍遙遊：65人。

所有參加騎士除了台灣本國騎士之外，涵蓋了14個國家前來參加的挑戰騎士。包括：香港、馬來西亞、新加坡、美國、加拿大、德國、日本、澳大利亞、中國、法國、英國、印尼、紐西蘭、瑞士。其中以來自香港的27名參加者最多，共計百餘位外籍車友參加。

不論是已經騎過環花東再次回來參加，還是初次參加環花東的騎士都知道，每天180公里，超長的距離，還要克服翻越山丘、跨越地形起伏的無盡的上波，還要在11小時內騎完，包括休息、吃飯…，這是一件非常困難的挑戰！因此，能參加已經是難能可貴！能完成更是不凡的自我實現。

(中時電子報)