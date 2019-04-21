民間故事「狸貓換太子」百看不厭！文化部所屬國立傳統藝術中心台灣豫劇團，參加高雄市文化局主辦的「第10屆高雄春天藝術節」，將於5月11日-12日在大東文化藝術中心舉行年度大戲《龍袍》首演，5月18日-19日參加「台灣戲曲藝術節」，於台灣戲曲中心大表演廳公演。

台灣豫劇團彭宏志團長表示，為了營造《龍袍》宮廷戲氣勢磅礡的氛圍，特別邀請高雄市愛樂基金會所屬高雄市國樂團，以及國立台灣戲曲學院歌仔戲學系師生共襄盛舉。

《龍袍》主演陣容堅強，豫劇團老、中、青三代演員精銳盡出，包括蕭揚玲飾演寇珠、劉建華飾演陳琳、謝文琪飾演李宸妃(前)、張瑄庭飾演劉妃、林文瑋飾演宋真宗、鄭揚巍飾演范仲華；再加上重磅演員國家文藝獎得主王海玲飾演李宸后(後)、薪傳獎得主朱海珊飾演郭槐、高雄文藝獎得主殷青群飾演包拯，生旦淨丑行當齊全。

「狸貓換太子」是一則膾炙人口的民間故事，內容虛實混搭，令觀者難辨真假，故事原型出於清石玉昆章回小說《三俠五義》，宋真宗寵愛的劉妃與內監郭槐合謀，以剝皮狸貓調換李妃所生嬰兒，李妃遂被打入冷宮；真宗死後，仁宗趙禎即位，包拯奉旨赴陳州勘察放賑舞弊案；途中，受理李妃冤案，並為其平冤，迎李妃還朝的故事。

故事裡的要角，都是真實的歷史人物，包含宋真宗、宋仁宗、劉妃、李妃、包公等人；宋仁宗與劉妃、李妃的母子關係並非虛構。然而，真的歷史人物，搭上假的歷史故事，把大宋天子的生世之謎，渲染得虛虛實實，是非莫測。

20年前台灣豫劇團演出全本《狸貓換太子》，劇本原著石磊、張竫媛、汪詩珮，全劇分為上、下集16場戲，堪稱首尾俱全；此番重製《龍袍》大戲，由編劇劉慧芬教授重新改編，原劇篇幅過於龐大，採用以少勝多、以虛代實、虛實相生的情節線，輕重鋪陳，達到精簡格局的效果。

劇本更名為《龍袍》的意義，並非為劉后翻案，實有感於龍袍是最高權力的制服，更是人間至德至善的象徵。不同戲名呈現出不一樣的主題思想，脫胎於《狸貓換太子》的台灣豫劇《龍袍》，超脫宮鬥劇的狹隘思維，巧妙的呼應了蘊含於「龍袍」之內的宇宙法則。

龍袍記者會（左起）配器周以謙、劉建華（飾陳琳）、劇本改編劉慧芬、藝術總監王海玲、製作人彭宏志、高市愛樂基金會執行長朱宏昌、蕭揚玲（飾寇珠）。（主辦單位提供）

(中時電子報)