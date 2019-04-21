台北市民生西路今日凌晨發生一起車禍意外，1名59歲的江姓計程車司機，因為身體不適突然休克，將整輛車直接開上人行道並且撞倒變電箱，讓前方等帶紅燈的1輛計程車和機車，被倒下的變電箱壓到，所幸僅有造成車輛受損，而警消人員趕到後，江姓駕駛已失去生命跡象，趕緊送醫搶救，所幸經過醫院急救後，目前已經沒有生命危險，而真正案發原因仍在調查當中。

(中時 )