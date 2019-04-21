計程車司機身體不適撞上路旁變電箱 04:422019/04/21 中時 趙雙傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市民生西路發生車禍意外。（趙雙傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市民生西路今日凌晨發生一起車禍意外，1名59歲的江姓計程車司機，因為身體不適突然休克，將整輛車直接開上人行道並且撞倒變電箱，讓前方等帶紅燈的1輛計程車和機車，被倒下的變電箱壓到，所幸僅有造成車輛受損，而警消人員趕到後，江姓駕駛已失去生命跡象，趕緊送醫搶救，所幸經過醫院急救後，目前已經沒有生命危險，而真正案發原因仍在調查當中。 (中時 ) #變電箱 #計程車 #生命 #計程車司機 #身體 也許您會感興趣 推薦閱讀 這裡搭小黃很可怕 當地人：住30年能不搭就不搭 22:012019/04/17 暖心副站長自費叫車 送學生趕航班 04:102019/04/18 小酌對身體好？ 研究：恐更傷身 10:352019/04/18 周大觀全球熱愛生命獎章20位得主揭曉 14:062019/04/18 克服傷殘 盧志松與高淑專活出精采人生 17:512019/04/18 日籍婦人深夜上望高寮 暖警助下山 17:572019/04/18 計程車撞復康巴士 2人輕傷送醫 14:092019/04/19 輕忽身體警訊癌症找上門 04:102019/04/20 專訪／阿龐爆紅狂軋戲 悔操壞身體：太愚蠢！ 02:582019/04/20 慈惠堂萬人淨山健行 費鴻泰身體力行響應 17:252019/04/20 社會熱門新聞 女孩被嫌那裏髒 就醫夾出這東西 - 社會 老公寓租給張淑晶租房 卻變成這樣 - 社會 分手砲女上男下 男命根遭故意折斷 - 社會 6空姐空少玩瘋了！全祼激戰性愛趴影片瘋傳 - 社會 她申請台大校友證 收到好傻眼 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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