目前正在力拚通過民進黨總統初選的蔡英文總統，20日猛轟國民黨籍高雄市長韓國瑜，點燃「韓戰」，港媒對內拉高自己的聲量，讓賴清德無著力之處。

香港媒體《中評網分析指出，民調仍落後賴清德的蔡英文，為了跟賴清德一較高下，三天兩頭往民進黨鄭文燦執政的桃園市跑，這次她去桃園龍潭，可說是一箭雙雕。小英過去3年多力推客家政策，現在開始驗收，這絕對不是卸任閣揆賴清德可以比擬的。

蔡英文這次前往桃園，最大收穫就是點燃「韓戰」。目前所有民調仍以韓國瑜支持度最高，韓國瑜日前表示，國防預算加再多，但陸海空三軍連軍法都沒有，這個部隊沒戰鬥力；就像「太監穿西裝」，西裝穿得再漂亮還是太監。身為三軍統帥的蔡總統對此回擊。過去曾被獨派嘲諷「穿裙子無法治理國家」的蔡總統逮住機會，展現捍衛國軍的尊嚴，如此一來蔡總統網路聲量絕對飆漲。

民調領先的賴清德習慣打韓墊高自己戰鬥力，不過他缺乏現任者的優勢，也就是領導人主管國防、外交的權力。「蔡賴之爭」進入白熱化，蔡賴的民調差距也逐漸縮小，未來就要看蔡英文和幕僚，怎樣使出最後大絕招，努力追趕落後民調，最後才能逼退賴清德。

(中時電子報)