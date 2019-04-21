德國一名女演員日前在社群網站Instagram貼出一張醒目的項鍊照特寫，焦點全在她深邃的乳溝上，引起許多人的關注，讓這張照片在網路上造成熱議，不過沒想到幾天後，揭露了這張照片的真相，卻令人啼笑皆非。在照片瘋傳網路之後，拍攝者出面解釋，背後其實還有更身的寓意。

女演員派琳娜·羅賓斯基（Palina Rojinski）日前在社群網站Instagram貼出一張醒目的項鍊照特寫，配文則說「我終於有一條星座頸鍊了」，不過網友卻把注意力放在她深長的乳溝，最後她公布了惡作劇的真相，真實的拍攝中其實是一名男子背對鏡頭露出半個屁股和股溝，再將假髮、項鍊安置在股溝上方，造成了乳溝的錯覺。瞬間IG上充斥著猥褻及性別歧視的留言。

她特別和德國夜間節目「Late Night Berlin」的主持人計畫了這個惡作劇，就是要來看網友們會如何回應。沒想到如他所料，「乳溝照」惹來了大量的性騷擾留言，像是「我想把臉埋進去」，照片甚至被德國當地部分媒體拿去炒作文章。最後派琳娜回擊了這些性別歧視引發支持，而網友最經典的留言就是『我想把臉埋進去』如今也被當作笑話。

(中時電子報)