春天下雪了？告別三月杜鵑花雨，人間忽見四月雪！士林官邸公園近中山北路側綠地及福林公園樹梢輕輕柔柔的白花，宛如層層白雪，仔細一瞧，原來是擁有四月雪之稱的「流蘇」，正落下滿地的浪漫，春風撫過樹梢，垂墜的花辦好似雪花片片，一樹千花，纍纍出春日限定的流蘇雪景！

福林公園也降下了「4月雪」。（圖取自台北市公園處官網）

流蘇的花瓣撕裂細長，猶如古時仕女服飾，因而得名，花朵潔白素雅，花瓣為4片，單朵並不起眼，但數十朵聚生於枝梢頂端，立刻引人入勝，同時帶有微微的香氣，每當4月花期到來，流蘇盛開時就彷彿在樹梢上披上一層雪花，隨風飄落下的片片花瓣就好似雪花般飛舞在空中，因此又有「4月雪」的美稱，沿著公園步道欣賞春天降下的4月雪，猶如置身於夢境中，真的是美極了！

士林官邸公園盛開的流蘇。（圖取自台北市公園處官網）

士林官邸公園內除了浪漫的「4月雪」盛開之外，有「5月雪」之稱的油桐花也開始悄悄的綻放了，每年的4~5月為油桐花盛開的季節，且盛開的油桐花朵有著易掉落的特性，一朵朵白色桐花飄落在綠色的草地上，如白雪般遍布你的腳邊，何不趕緊來享受愜意浪漫氣氛，感受這充滿詩意的人間四月天！

盛放的油桐花。（圖取自台北市公園處官網）

盛開的流蘇及油桐花正妝點著士林官邸公園，民眾漫步其間不僅可同時欣賞到流蘇及油桐之美，更可以暫時拋下都市塵囂，沉澱思緒，享受身心的寧靜，歡迎大家把握這春日浪漫美景，前往參觀。

士林官邸公園逐漸盛開的油桐。（圖取自台北市公園處官網）

「士林官邸公園」交通資訊：

1.捷運士林站2號出口，步行約7分鐘。

2.聯營公車請搜尋臺電臺北北區分處站、士林官邸站、小北街站即可抵達。

流蘇花序特寫。（圖取自台北市公園處官網）

(中時電子報)