又要出門旅行了！想省旅費嗎?專家指出9種不該在機場買的東西，告訴你省荷包撇步。

1.免稅商品

妳以為免稅商品最便宜嗎？同樣的東西，其實在網路上面便宜許多，像是美妝商品、名牌包等等，重點是要比價。

2.瓶裝水

其實機場裡面有飲水機，根本不需要浪費錢買瓶裝水。

3.紀念品

事實上，紀念品最好在前往機場前就購買完畢會比機場買的棉怡很多，像是你在街上買的鑰匙圈、T-shirt、馬克杯等等。

4.登機枕

因為店家知道你需要，所以會賣得特別貴。

5.餐點

大部分的連鎖餐廳在機場的價格會稍微高一點，旅客可以在進機場前先在超市或是街上買東西進去。

6.換匯

旅客再怎麼忙，都盡量避免在機場換匯，因為匯率是所有地方最差的。

7.WIFI

有很多機場並沒有供應WIFI，旅客需要花錢購買。不過旅客可以到貴賓休息室附近使用網路，因為那邊通常有免費WIFI，或是去Starbucks。

8.停車

機場停車場費用很高，建議你使用接駁車或用計程車。

(中時電子報)