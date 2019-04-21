@中國時報

「半導體教父」台積電創辦人張忠謀昨到台大以「我的經營學習」為題演講。現場觀眾問到，鴻海董事長郭台銘年近70歲參選總統，張忠謀有什麼想法？他妙答「讓年輕人多多貢獻」。對媒體兩次問及郭董參選，他則搖手僅回應4字：「沒有評論」。

不滿以「太監穿西裝」喻軍法的重要，卻遭蔡總統要求「把話收回」，高雄巿長韓國瑜昨一日3嗆蔡總統「沒當過兵」、「腦袋壞掉了嗎？」、「不要張飛打岳飛」，還說再要他收回話，都快收回娘胎去了。

郭台銘宣布參與國民黨內2020年總統候選人初選，引發熱議。台積電創辦人張忠謀昨日也被問到是否會像郭台銘一樣還想為台灣做些貢獻？張忠謀回稱自己87歲，已做了超過30年，現在就讓年輕人去做。這樣的態度，值得政界參考，尤其是國民黨。

日前媒體揭露，甫遭蔡政府強制出境的大陸學者李毅，2017年曾來台與民進黨密談，還託他向中共傳話，對此民進黨否認傳話。然昨日李毅公布民進黨確認修改過的雙方會談紀錄，證實雙方確有會談一事。

@旺報

大陸官方今年以來不斷釋出對境外資本准入鬆綁的訊號，此舉果然吸引國際資本大鱷相繼前來「搶灘」。根據公開資料顯示，目前不僅全球最大的資產管理公司貝萊德、摩根士丹利兩大外資巨頭準備闖關公募基金牌照，就連外資私募也在加速進軍大陸市場。分析師指出，外資進入大陸股市已成定局，隨著開放政策不斷深化，基金市場或將再度洗牌。

大陸經濟可望觸底反轉，20日發布的一份報告指出，在政府「六穩」政策和一系列改革的作用下，今年第1季大陸宏觀經濟成功抵禦了各種下行風險的衝擊，多數指標較去年第4季止穩。由於政策和改革存在一定的時間滯後，大陸宏觀經濟可望從今年第2、3季出現明顯改觀。

大陸第1季經濟成長6.4%雖高於預期，但就業市場仍呈現不振情形。根據中國人民大學一份報告顯示，受春節後職場「跳槽熱」和大學畢業生「春季招聘期」等因素影響，今年第1季求職申請人數明顯回升，但招聘需求人數卻下降，導致就業景氣指數下滑至5年低點，報告建議政府有必要推出刺激整體需求的經濟政策。

房地產業作為資金密集型行業，資金鏈至關重要。2019年，大陸房地產企業的債務將迎來到期高峰，很多房企開始把資金安全放置於首位，在抓緊回款、促進銷售等方面狠下功夫，「現金為王」當作第一信條。《每日經濟新聞》分析，大陸房市的黃金年代或已告終，如果回款與投資未能及時跟上，未來3年間，大陸房企的資金面將會面臨更大的壓力。

@工商時報

台股「萬一大關」連日蜻蜓點水，部分攻堅的指標股開始拉回。市場專家觀察，此時的投資重心，可以放在具有業績支撐的優質股上，先擁抗跌力道，隨大盤指數仍處高檔，市場目光轉向股價低基期者，包括仁寶、康舒等13檔個股，3月及首季營收均呈年成長，惟大盤起漲日來漲幅卻未跟上，近期開始獲外資進駐布局。

美股距離重返歷史高點只剩幾步之遙，能否成功攻頂備受矚目。由於本周進入標普500成分股財報高峰期，臉書、微軟、亞馬遜等重量級企業，將相繼發布第一季業績，與此同時，美國第一季GDP也即將出爐，美國經濟能否一掃放緩陰霾帶動美股攻頂，是投資人的觀察重點。

2012年請領的勞保年金要調漲5.14％。由於物價持續上揚，2012年至2018年累計消費者物價指數（CPI）達到5％的調漲門檻，勞動部將在22日核定，調高2012年當年請領勞保年金者給付，估計約15.7萬人受惠，從5月生效、6月底入帳。其中勞保老年年金佔98％最多，平均每人每月多領819元，整年下來，可多領金額近萬元。

今年第一季的全球主要金融市場，秀了一場歡樂劇，沒有想要理會世界貿易疲弱的威脅，漲個不停的大盤指數讓投資人走出去年第四季的驚魂未定。很快地又要進入市場「戲碼更多」的第二季，若有好轉的經濟景氣打穩底氣，現在的資金行情勢將更加受到激勵。本周將有渣打銀行經濟研究團隊、台灣經濟研究院，於23日、25日接棒公布廠商景氣動向和最新台灣GDP預測值，是否會傳來好消息，十分令人期待。

(中時電子報)