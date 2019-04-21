Aaron Judge exited the game after this swing in the 6th inning. pic.twitter.com/01kyLb8MdA — YES Network (@YESNetwork) April 20, 2019

洋基21日靠著田中將大7局好投，再度以9-2擊退皇家，令人心驚的是「法官」賈吉(Aaron Judge)在第6局敲安之後傷退，要接受核磁共振檢查，大家很害怕去年的悲劇重演，去年他就是被皇家投手給砸傷。如果賈吉確定要缺陣，洋基打線幾乎就沒有明星球員了，受傷的人完全足以組一隊新陣容。

外野手：賈吉、史坦頓(Giancarlo Stanton)、希克斯(Aaron Hicks)

游擊手：桂格瑞斯(Didi Gregorius)、屠洛威斯基(Troy Tulowitzki)

三壘手：安杜哈(Miguel Andujar)

一壘手：柏德(Greg Bird)

捕手：桑契斯(Gary Sanchez)

投手：塞弗瑞諾(Luis Severino)、蒙哥馬利(Jordan Montgomery)、貝騰塞斯(Dellin Betances)

想像這群人如果是先發陣容會有多強，結果卻是洋基的傷兵名單。特別賈吉擁有大量球迷，去年他尺骨莖突受傷時，有球迷嚷著要捐出自己的骨頭，這回他可能受傷，又有球迷表示：「我寧願發現別的男人睡在我老婆床上，也不願看到賈吉受傷！」

從當時的狀況看來，賈吉是在揮棒之後傷到了左腹斜肌，被迫換上代跑。賈吉今日4支2，包括1發陽春炮，這些日子多虧他撐住打線，今日全隊4轟打垮皇家。就連田中將大也很難過，透過翻譯表示：「賈吉是我們球隊的靈魂與心臟。」僅存的好消息大概是洋基還有備援外野手，而且捕手桑契斯快回來了。

(中時電子報)