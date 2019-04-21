Jared Dudley and Jimmy Butler ejected for the melee; Embiid gets a Flagrant 1 pic.twitter.com/OllMftoI9W — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年4月20日

前役因傷缺陣的七六人明星中鋒恩比德，21日宣告傷癒復出，就摘31分、16籃板、7助攻與6火鍋，帶領七六人112比108驚險氣走地主籃網，3勝1敗取得聽牌優勢，恩比德卻在第3節引爆衝突，造成雙方各1名球員驅逐出場！

這次鬥毆衝突發生在第3節還剩7分42秒，恩比德狠狠賞了賈瑞特艾倫火鍋，更把對手撞倒地上，籃網老將杜德利突然衝了過來猛推恩比德，一旁的吉米巴特勒馬上也推了杜德利，雙方球員頓時爆發肢體衝突，恩比德反而走掉了。

裁判最後判罰恩比德1級惡意犯規，杜德利與巴特勒則是驅逐出場，巴特勒賽後認為，杜德利不該惡意引發推擠衝突，一旁的恩比德隨即嗆聲，「我對艾倫的火鍋，應該是紮實的好火鍋，我絕對會替巴特勒支付那筆驅逐出場罰款。」

七六人此役也贏得很驚險，替代巴特勒上場的史考特，最後18秒接獲恩比德傳球投進超前三分彈，接著班西蒙斯抄掉艾倫的球，讓托比亞斯哈里斯最後4.8秒，穩穩罰進決定勝負的兩次罰球，也讓七六人最快可在24日G5宣告晉級。

除了恩比德野獸般的復出表現，哈里斯也替七六人貢獻24分、8籃板及6助攻，班西蒙斯15分、8助攻與8籃板，巴特勒11分；籃網則以利佛特25分最高，羅素與艾倫各拿21分，丁維迪18分，可惜他們已經幾乎來到淘汰邊緣。

(中時電子報)